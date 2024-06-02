Израильтянам запретили въезд на Мальдивы
Власти Мальдивской Республики введут запрет на въезд по израильским паспортам
Власти Мальдивских островов решили запретить въезд в страну по израильским паспортам на фоне растущего недовольства по поводу атак на сектор Газа. Об этом сообщатся на официальном сайте президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу.
"Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам", — говорится в сообщении.
Чтобы ускорить процесс реализации этого решения, был создан специальный комитет. В него вошли глава МВД, генеральный прокурор, министры экономики, туризма и иностранных дел.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооружённых боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и напали на мирных жителей. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, её целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикальной палестинской группировки. В начале мая сообщалось, что число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 34 683. Среди них много женщин и детей.
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