Израильтянам запретили въезд на Мальдивы

Власти Мальдивских островов решили запретить въезд в страну по израильским паспортам на фоне растущего недовольства по поводу атак на сектор Газа. Об этом сообщатся на официальном сайте президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу.

"Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам", — говорится в сообщении.