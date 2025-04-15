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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 18:44

За 50 минут российская ПВО уничтожила семь БПЛА над Брянской областью

БПЛА. © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА. © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В течение 50 минут российские системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников украинской армии над Брянской областью. Эту информацию опубликовало Министерство обороны России.

«15 апреля текущего года в период с 20:00 до 20:50 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Министерстве.

В ведомстве уточнили, что все сбитые аппараты были самолётного типа.

Названа система для уничтожения «самого мощного оружия Киева»
Названа система для уничтожения «самого мощного оружия Киева»

Как сообщал Life.ru, в этот вечер ВСУ атаковали семь населённых пунктов в Белгородской области. Эти атаки привели к повреждениям десяти транспортных средств и различных хозяйственных и коммерческих зданий. Также выбили окна в одном из частных домов.

Лия Мурадьян
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