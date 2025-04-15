За 50 минут российская ПВО уничтожила семь БПЛА над Брянской областью

В течение 50 минут российские системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников украинской армии над Брянской областью. Эту информацию опубликовало Министерство обороны России.

«15 апреля текущего года в период с 20:00 до 20:50 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Министерстве.

В ведомстве уточнили, что все сбитые аппараты были самолётного типа.