Гладков: ВСУ атаковали семь населённых пунктов Белгородской области
С использованием беспилотников украинские вооружённые силы нанесли удары по семи населённым пунктам в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших нет.
«Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Красный Октябрь две стоянки сельхозпредприятий подверглись атакам FPV-дронов — повреждены пять транспортных средств. В селе Ясные Зори беспилотник атаковал административное здание — повреждены остекление и фасад», — написал он у себя в телеграм-канале.
Беспилотные летательные аппараты атаковали хутор Плотвянка в Волоконовском районе, город Шебекино, село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, посёлок Борисовка в Борисовском районе и населённый пункт Ракитное в Ракитянском районе. В результате этих атак было повреждено 10 транспортных средств, а также хозяйственные и коммерческие здания, кроме того, выбиты окна в одном из частных домов.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ сотней беспилотников атаковали Курск в ночь на 15 апреля. По итогу пострадали девять человек, погибла 85-летняя женщина. Кроме того, повреждения получили 24 многоквартирных дома и 11 автомобилей на станции скорой помощи. Хинштейн назвал атаку беспрецедентной по жестокости. Он отметил, что людей будут размещать в ПВР.