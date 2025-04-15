Гладков: ВСУ атаковали семь населённых пунктов Белгородской области

С использованием беспилотников украинские вооружённые силы нанесли удары по семи населённым пунктам в Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

«Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Красный Октябрь две стоянки сельхозпредприятий подверглись атакам FPV-дронов — повреждены пять транспортных средств. В селе Ясные Зори беспилотник атаковал административное здание — повреждены остекление и фасад», — написал он у себя в телеграм-канале.