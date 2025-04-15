Экс-министра образования Пензенской области задержали в Москве

В Москве задержан Алексей Комаров, ранее возглавлявший Министерство образования Пензенской области. По данным следствия, его подозревают в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, пишет Mash.

По предварительной информации, речь идёт о получении незаконного вознаграждения в размере 16 миллионов рублей за продвижение интересов определенной коммерческой структуры. Задержание произведено сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Примечательно, что Комаров занимал должность советника губернатора региона всего две недели до своего увольнения.