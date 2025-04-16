Сын Нетаньяху послал Макрона из-за решения по Палестине
Сын израильского премьер-министра Яир Нетаньяху остро отреагировал на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальном признании Палестинского государства.
«Пошёл ты!» — написал Нетаньяху – младший у себя в социальных сетях, комментируя сообщение Макрона, в котором тот выразил поддержку созданию «Палестинского государства без ХАМАС» и призвал к политическому решению в формате двух государств.
«Да здравствует независимость Новой Каледонии! Да здравствует независимость Французской Полинезии! Да здравствует независимость Корсики! Да здравствует независимость Страны Басков! Да здравствует независимость Французской Гвинеи!» — продолжил Яир.
Ранее Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном, в котором выразил своё решительное несогласие с предложением о создании суверенного государства Палестина. Он обосновал свою позицию тем, что такая страна может стать «базой для иранского терроризма».
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