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Регион
15 апреля, 20:42

В Раде предложили усилить контроль над соцсетями для борьбы с русской музыкой

Верховная рада Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Верховная рада Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Председатель комитета Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин выступил с инициативой введения жёсткого регулирования социальных сетей, направленного на ограничение доступа к российскому музыкальному и видеоконтенту.

В своих соцсетях он подчеркнул, что такие платформы, как YouTube, Spotify и Telegram продолжают оставаться основными каналами распространения русскоязычных сериалов, юмористических программ и музыкальных произведений, что, по его мнению, требует срочных мер со стороны украинских властей.

Юрчишин отметил необходимость создания конкурентных украинских аналогов популярных цифровых платформ, одновременно призвав к полному культурному разрыву с российским продуктом. По его убеждению, подобные ограничения должны стимулировать украинских пользователей к потреблению контента на других иностранных языках.

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Ранее в стенах Верховной рады депутат Алексей Гончаренко* нарушил парламентский регламент, обратившись к присутствующим на русском языке. Его эмоциональная речь, содержащая призывы к «покаянию» граждан РФ и критику в адрес известного хоккеиста Александра Овечкина, вызвала острую реакцию среди коллег-парламентариев, пытавшихся прервать выступление.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
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