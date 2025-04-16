Украину признали самой несчастной страной Европы

Украина заняла последнее место в Европе по уровню счастья. Это подтверждает рейтинг, опубликованный в World Happiness Report. Информацию с соответствующей картой разместила медиаплатформа Voronoi.

По данным отчёта, Украина получила лишь 4,7 балла из 10. На предпоследнем месте находится Албания с 5,4 балла. Над ней расположилась Болгария с 5,6 балла. Самой счастливой страной в этом рейтинге стала Финляндия, набравшая 7,7 балла. Россия же имеет 5,9 балла.

Рейтинг основывается на различных факторах. Среди них — ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни и уровень социальной поддержки. Также учитывают свободу выбора, благотворительность и восприятие коррупции. Отчёт изучает эмоциональное состояние, опираясь на positive и negative показатели аффекта, такие как смех, беспокойство и грусть.