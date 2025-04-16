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15 апреля, 21:01

Украину признали самой несчастной страной Европы

WHR: Украина заняла последнее место в Европе по уровню счастья населения

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Украина заняла последнее место в Европе по уровню счастья. Это подтверждает рейтинг, опубликованный в World Happiness Report. Информацию с соответствующей картой разместила медиаплатформа Voronoi.

По данным отчёта, Украина получила лишь 4,7 балла из 10. На предпоследнем месте находится Албания с 5,4 балла. Над ней расположилась Болгария с 5,6 балла. Самой счастливой страной в этом рейтинге стала Финляндия, набравшая 7,7 балла. Россия же имеет 5,9 балла.

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Рейтинг основывается на различных факторах. Среди них — ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни и уровень социальной поддержки. Также учитывают свободу выбора, благотворительность и восприятие коррупции. Отчёт изучает эмоциональное состояние, опираясь на positive и negative показатели аффекта, такие как смех, беспокойство и грусть.

Ранее компания Henley & Partners опубликовала рейтинг самых богатых городов мира. В этом рейтинге Лос-Анджелес обошёл Лондон и занял пятое место, вытеснив британскую столицу на шестую позицию.

Лия Мурадьян
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