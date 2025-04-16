ВКС РФ применили в ходе СВО авиабомбы со сверхточным модулем «Комета»

Российские войска внедрили авиабомбы с обновлённой версией модуля «Комета» в зоне специальной военной операции (СВО). Этот модуль защищает от средств радиационной, электронной и противопомповой борьбы (РЭБ). Он также обеспечивает высокую точность при поражении целей.

В Телеграм-канале Fighterbomber опубликовали видео, где дрон зафиксировал успешное применение трёх авиабомб по одной цели. Автор канала отметил, что отзывы о работе модернизированных бомб положительные.

Применение авиабомб в зоне СВО. Видео © Telegram / Fighterbomber

Система «Комета» представляет собой семейство оборудования спутниковой навигации, которое разработало московское ВНИИРТ «Прогресс». Система эффективно принимает сигналы GPS и ГЛОНАСС, даже когда противник активно мешает.