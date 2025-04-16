ВКС РФ применили в ходе СВО авиабомбы со сверхточным модулем «Комета»
Российские войска внедрили авиабомбы с обновлённой версией модуля «Комета» в зоне специальной военной операции (СВО). Этот модуль защищает от средств радиационной, электронной и противопомповой борьбы (РЭБ). Он также обеспечивает высокую точность при поражении целей.
В Телеграм-канале Fighterbomber опубликовали видео, где дрон зафиксировал успешное применение трёх авиабомб по одной цели. Автор канала отметил, что отзывы о работе модернизированных бомб положительные.
Применение авиабомб в зоне СВО. Видео © Telegram / Fighterbomber
Система «Комета» представляет собой семейство оборудования спутниковой навигации, которое разработало московское ВНИИРТ «Прогресс». Система эффективно принимает сигналы GPS и ГЛОНАСС, даже когда противник активно мешает.
Ранее западные СМИ обратили внимание на российский зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Крона-Э». Этот комплекс успешно справляется с беспилотниками, которые сейчас считаются одним из наиболее серьёзных видов вооружения в Киеве.
Telegram / Fighterbomber