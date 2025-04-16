Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники

На волнах ROCK FM 95.2 стартовал уникальный музыкальный проект, переносящий слушателей в атмосферу камерных концертов. В студии Vintage Records, известной по работе с такими артистами, как Баста, «Градусы» и Zivert, теперь дважды в месяц собираются легенды русского рока и молодые кавер-коллективы, чтобы в неформальной обстановке исполнять классические хиты.

«Раньше в Советском Союзе были очень популярны выступления, когда люди собирались на квартирах и давали концерты. Востребованы они и у молодёжи сегодня. На камерных выступлениях музыканты могут выразить себя гораздо глубже, чем на большом рок-концерте, где присутствует огромное количество людей и громкий звук», — рассказал программный директор радиостанции Александр Фуковский.

Известный музыкант Александр Маршал сравнил эти выступления с ностальгическим путешествием во времени. Он вспомнил, как многотысячная аудитория вместе исполняет хиты его группы, подчёркивая, что музыка действительно объединяет поколения. По его наблюдениям, на концертах можно увидеть людей разных возрастов, знающих и любящих одни и те же композиции.

Ольга Кормухина, также участвующая в проекте, отметила особую творческую атмосферу студии Vintage Records, выделив её прекрасную акустику и богатую историю. Проект оказался настолько успешным, что график выступлений заполнен на месяцы вперед. К 18-летию радиостанции готовится специальный выпуск программы, который будет транслироваться 18 апреля. Кроме того, планируется организовать зрительское голосование за лучший концерт сезона.