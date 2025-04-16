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16 апреля, 00:58

В Китае вытащили слиток золота из желудка мальчика

В Китае из желудка мальчика достали слиток золота стоимостью 865 тысяч рублей

Золотые слитки. Обложка © Freepik / wirestock

Золотые слитки. Обложка © Freepik / wirestock

В городе Сучжоу в Китае врачи извлекли из желудка 11-летнего мальчика слиток золота весом 100 граммов. Об этом сообщает MS News.

Родители привезли сына в больницу. Он жаловался на вздутие живота. Врачи провели рентген и быстро определили источник проблемы. В пищеварительном тракте заметили твёрдый предмет. Выяснилось, что в процессе игры мальчик случайно проглотил слиток золота, который хранился дома. Эксперты оценили его стоимость в восемь тысяч фунтов стерлингов — это 865 тысяч рублей.

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Доктора рассчитывали, что слиток выйдет естественным путём. Они назначили слабительные препараты, но лекарства не дали результата. Спустя два дня решили провести операцию. Она заняла 30 минут и завершилась успешно. Хирурги извлекли слиток и вернули его родителям.

Как сообщал Life.ru, ранее в Хабаровском крае врачи спасли двухлетнего ребёнка, проглотившего 60 магнитов. Операция по извлечению инородных тел длилась два часа.

Лия Мурадьян
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