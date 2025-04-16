Сотни российских туристов экстренно переселили из загаженного отеля в Хургаде

Более 300 российских туристов вынуждены экстренно менять отель в Хургаде из-за антисанитарных условий и отключения электричества. На место прибыли сотрудники туристической полиции для разбирательств, сообщает Telegram-канал SHOT.

Туристов переселяют из-за антисантитарии в отеле Хургады. Видео © Telegram / SHOT

Российские туристы выбрали отель White Valley Palace. По словам отдыхающих, заведение не подготовили к началу сезона. Электричество отключали минимум на восемь часов, Wi-Fi работал нестабильно. Кроме того, в номерах не производили уборку, а кафетерий заполнили грязные тарелки и остатки еды. Туристы написали жалобы и потребовали переселить их в другие места.

Минувшей ночью их на семи автобусах отправили по разным гостиницам. Сами же работники отеля так и не поняли причины запросов о переселении. Они утверждают, что всё в порядке, и White Valley Palace продолжает функционировать.