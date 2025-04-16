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15 апреля, 22:50

Перформанс или реальное ДТП: Настасью Самбурскую сбил на мопеде Стас Костюшкин

Starhit: Актрису Настасью Самбурскую сбил на мопеде Стас Костюшкин

Настасья Самбурская показала рану на руке после ДТП с мопедом в Москве. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Настасья Самбурская показала рану на руке после ДТП с мопедом в Москве. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Участником ДТП с актрисой Настасьей Самбурской в центре Москвы оказался певец Стас Костюшкин. Неожиданное продолжение происшествия с актрисой опубликовал Starhit.

Настасья Самбурская стала участницей ДТП в центре Москвы. Актрису сбил мопед в тот момент, когда она переходила дорогу с подругой по «зебре». После аварии пострадавшие покинули место происшествия самостоятельно.

Стас Костюшкин сбил на мопеде Настасью Самбурскую. Видео © Telegram / Starhit

В продолжение видео выяснилось, что на мопеде передвигался Стас Костюшкин, который тоже упал в результате столкновения с Самбурской. Момент столкновения, как и само падение Костюшина, камера не запечатлела.

Как сообщал Life.ru, пользователи изначально усомнились в реальности ДТП, назвав это постановкой. Сама Самбурская позднее показала в соцсетях содранную кожу на руке и пожаловалась на создавшиеся сложности при ежедневных съёмках.

Настасья Самбурская показала рану на руке после ДТП с мопедом в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

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Лия Мурадьян
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