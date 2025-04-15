Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 23:05

Самбурскую сбил мопед в центре Москву, но подписчики подозревают постановку

«СтарХит»: Актриса Настасья Самбурская попала под мопед в центре Москвы

Настасья Самбурская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Настасья Самбурская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Настасья Самбурская попала в ДТП в центре Москвы — актрису сбил мопед на пешеходном переходе, утверждает издание «СтарХит».

Момент аварии с Настасьей Самбурской. Видео © Telegram / «Стархит»

Отмечается, что 38-летняя Самбурская вместе с подругой начала переходить улицу по «зебре». В этот момент перед ними резко затормозил внедорожник, ограничивший обзор как пешеходам, так и транспорту во втором ряду. Когда актриса и её спутница продолжили движение, на них налетел мопед. Удар отбросил Самбурскую на капот внедорожника. Водитель автомобиля немедленно выбежал, чтобы оказать ей помощь. Мопедист, в свою очередь, проехал ещё несколько метров и упал, но шлем защитил его от серьёзных травм.

Актриса отделалась ушибами и отказалась от госпитализации, самостоятельно покинув место происшествия, отмечает издание.

Тем не менее не все посочувствовали Самбурской, так как просто не поверили в правдивость информации об аварии. Пользователи в соцсетях отмечают, что видео напоминает постановку.

«Как не стыдно разыгрывать спектакли погорелого театра», «Какая-то постанова», «Постанова чистейшая», «Очень на постанову похоже», — такие комментарии массово пишут люди.

«Почти не осталось друзей»: Самбурская отпраздновала три года без алкоголя
«Почти не осталось друзей»: Самбурская отпраздновала три года без алкоголя

Ранее в ДТП попал актёр Денис Матросов. Полицейские преследовали нарушителя, а артист не успел их пропустить, в результате чего произошло столкновение. В результате пострадал один из полицейских, сам Матросов получил травму ноги. Момент аварии попал на видео.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Настасья Самбурская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar