Путин потребовал привести дорожные нормативы в соответствие со здравым смыслом

Президент России Владимир Путин отметил необходимость упорядочить дорожные нормативы с учётом здравого смысла. Глава государства озвучил это на расширенном заседании Президиума Госсовета РФ.

Путин указал на необходимость исполнять решения в соответствии с законом или вовсе отменить их. В качестве примера он привёл установки отбойников и шумопоглощающих щитов прямо посреди улиц.

«Надо привести это всё в соответствии со здравым смыслом», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что исполнительная власть должна чётко видеть ожидания и желания людей.