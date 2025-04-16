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15 апреля, 23:12

Путин потребовал привести дорожные нормативы в соответствие со здравым смыслом

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил необходимость упорядочить дорожные нормативы с учётом здравого смысла. Глава государства озвучил это на расширенном заседании Президиума Госсовета РФ.

Путин указал на необходимость исполнять решения в соответствии с законом или вовсе отменить их. В качестве примера он привёл установки отбойников и шумопоглощающих щитов прямо посреди улиц.

«Надо привести это всё в соответствии со здравым смыслом», — сказал президент.

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Глава государства также добавил, что исполнительная власть должна чётко видеть ожидания и желания людей.

Как сообщал Life.ru, Путин провёл заседание президиума Госсовета в формате видеоконференции, где обсуждали развитие инфраструктуры. На встрече акцент сделали на улучшении условий жизни граждан. Обсудили вопросы модернизации жилищных условий, развитие муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества ЖКУ, расширение дорожной сети и оптимизацию работы общественного транспорта.

Лия Мурадьян
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