Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер расстаются после 9 лет брака

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович и чемпион мира по футболу 2014 года Бастиан Швайнштайгер завершили свои отношения после девяти лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Bunte.

По информации источника, пара рассталась около двух месяцев назад. У них осталось трое сыновей: 7-летний Лука, 4-летний Леон и годовалый Тео. Ана и Бастиан связали себя узами брака в июле 2016 года.

Сейчас Иванович живёт в Белграде со своими детьми. Швайнштайгер после завершения футбольной карьеры работает экспертом на немецком телевидении и много путешествует. В свободное время он остаётся в Мюнхене.

Иванович 37 лет. Она закончила карьеру в 2016 году, выиграв 15 турниров в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Франции в 2008 году. Бастиан на четыре года старше. В составе «Баварии» он стал восьмикратным чемпионом Германии и завоевал семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер выиграл чемпионат мира и стал двукратным бронзовым призёром мировых первенств.