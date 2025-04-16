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Регион
16 апреля, 00:30

Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер расстаются после 9 лет брака

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anaivanovic

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anaivanovic

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович и чемпион мира по футболу 2014 года Бастиан Швайнштайгер завершили свои отношения после девяти лет совместной жизни. Об этом сообщает издание Bunte.

По информации источника, пара рассталась около двух месяцев назад. У них осталось трое сыновей: 7-летний Лука, 4-летний Леон и годовалый Тео. Ана и Бастиан связали себя узами брака в июле 2016 года.

Сейчас Иванович живёт в Белграде со своими детьми. Швайнштайгер после завершения футбольной карьеры работает экспертом на немецком телевидении и много путешествует. В свободное время он остаётся в Мюнхене.

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Иванович 37 лет. Она закончила карьеру в 2016 году, выиграв 15 турниров в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Франции в 2008 году. Бастиан на четыре года старше. В составе «Баварии» он стал восьмикратным чемпионом Германии и завоевал семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер выиграл чемпионат мира и стал двукратным бронзовым призёром мировых первенств.

Как сообщал Life.ru, ранее Канье Уэст заявил о разводе с Бьянкой Цензори из-за скандальных постов в Сети. Пару давно подозревали в завершении отношений и постоянных конфликтах, однако музыкант всё отрицал.

Лия Мурадьян
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