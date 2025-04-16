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16 апреля, 00:01

Больше тысячи российских геймеров пожаловались на сбой в работе Steam

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

В России зафиксировали массовый сбой в работе игрового сервиса Steam. Пик жалоб пришёлся на 1:15 ночи 16 апреля. В это время 1175 пользователей сообщили о проблемах. Геймеры столкнулись с неполадками на сервере, сайте и в приложении. Такие данные предоставляет портал Downdetector.

Большинство пользователей, а именно 69%, указали на общий сбой. 17% жалуются на неработоспособность сайта, а 8% — на проблемы с мобильным приложением. Ещё 4% испытывают трудности с доступом к личному кабинету.

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Наибольшее количество жалоб поступило из Республики Карелия, Санкт-Петербурга, а также из Псковской, Калининградской и Смоленской областей.

Как сообщал Life.ru, накануне сбой произошёл в работе одного из крупнейших пиратских ресурсов Rutracker. По сообщениям пользователей, сайт не доступен уже много часов по невыясненным причинам.

Лия Мурадьян
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