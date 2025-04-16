Россиянам объяснили, нужно ли им платить за случайно разбитый в магазине товар

Если покупатель случайно разбил товар в магазине, ему не нужно будет платить за него. Об этом сообщил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Если покупатель случайно задел или уронил товар, например, из-за неправильно организованной выкладки или узких проходов, то ему не придётся ничего оплачивать. Закон гласит, что до момента покупки собственником товара остается магазин. Поэтому именно он несёт риск случайного повреждения имущества», — приводит комментарий эксперта агентство «Прайм».

Однако если покупатель намеренно бросил товар об пол или стену, ему придётся компенсировать убытки. Зафиксировать факт намеренной порчи помогут записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания.