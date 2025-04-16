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16 апреля, 00:48

Россиянам объяснили, нужно ли им платить за случайно разбитый в магазине товар

Эксперт Павлов: Платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

Россияне не обязаны платить за разбитый товар. Обложка © Freepik / mrsiraphol

Россияне не обязаны платить за разбитый товар. Обложка © Freepik / mrsiraphol

Если покупатель случайно разбил товар в магазине, ему не нужно будет платить за него. Об этом сообщил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Если покупатель случайно задел или уронил товар, например, из-за неправильно организованной выкладки или узких проходов, то ему не придётся ничего оплачивать. Закон гласит, что до момента покупки собственником товара остается магазин. Поэтому именно он несёт риск случайного повреждения имущества»,приводит комментарий эксперта агентство «Прайм».

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Однако если покупатель намеренно бросил товар об пол или стену, ему придётся компенсировать убытки. Зафиксировать факт намеренной порчи помогут записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания.

Ранее специалисты поделились полезными советами по выгодным покупкам на маркетплейсах. Там одни и те же товары часто имеют разные цены. Поэтому перед покупкой стоит сравнить различные предложения.

Лия Мурадьян
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