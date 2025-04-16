Россиянам объяснили, нужно ли им платить за случайно разбитый в магазине товар
Эксперт Павлов: Платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно
Россияне не обязаны платить за разбитый товар. Обложка © Freepik / mrsiraphol
Если покупатель случайно разбил товар в магазине, ему не нужно будет платить за него. Об этом сообщил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
«Если покупатель случайно задел или уронил товар, например, из-за неправильно организованной выкладки или узких проходов, то ему не придётся ничего оплачивать. Закон гласит, что до момента покупки собственником товара остается магазин. Поэтому именно он несёт риск случайного повреждения имущества», — приводит комментарий эксперта агентство «Прайм».
Однако если покупатель намеренно бросил товар об пол или стену, ему придётся компенсировать убытки. Зафиксировать факт намеренной порчи помогут записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания.
Ранее специалисты поделились полезными советами по выгодным покупкам на маркетплейсах. Там одни и те же товары часто имеют разные цены. Поэтому перед покупкой стоит сравнить различные предложения.