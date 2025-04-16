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16 апреля, 02:23

В США назвали рубль самой доходной валютой с начала 2025 года

Bloomberg: Рубль стал самой доходной валютой мира на фоне торговых войн Трампа

Рубль стал самой доходной валютой мира. Обложка © Life.ru

Рубль стал самой доходной валютой мира. Обложка © Life.ru

Российский рубль занял позицию самой доходной валюты в мире на фоне торговых конфликтов президента США Дональда Трампа. Начиная с 2025 года, рубль укрепился по отношению к доллару так сильно, что даже обогнал золото, которое обычно считают самым стабильным вложением, сообщает Bloomberg.

С начала 2025 года рубль вырос на 38% по сравнению с долларом на внебиржевом рынке. Агентство отмечает, что рубль не сталкивается с давлением оттока капитала, которое испытывают многие развивающиеся валюты. Уход инвесторов от рисковых активов не затронул российскую валюту.

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«Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого», — отмечает Bloomberg, ссылаясь на мнения экспертов.

Также редакция указывает на возможное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, которое могло способствовать укреплению рубля.

Ранее в США указали на рост экономики России под мощнейшими санкциями. По оценке западных экспертов, экономику РФ отлично справилась с внешним давлением.

Лия Мурадьян
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