В США назвали рубль самой доходной валютой с начала 2025 года

Российский рубль занял позицию самой доходной валюты в мире на фоне торговых конфликтов президента США Дональда Трампа. Начиная с 2025 года, рубль укрепился по отношению к доллару так сильно, что даже обогнал золото, которое обычно считают самым стабильным вложением, сообщает Bloomberg.

С начала 2025 года рубль вырос на 38% по сравнению с долларом на внебиржевом рынке. Агентство отмечает, что рубль не сталкивается с давлением оттока капитала, которое испытывают многие развивающиеся валюты. Уход инвесторов от рисковых активов не затронул российскую валюту.

«Контроль за движением капитала в значительной степени защитил Россию от этого», — отмечает Bloomberg, ссылаясь на мнения экспертов.

Также редакция указывает на возможное улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, которое могло способствовать укреплению рубля.