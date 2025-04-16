Кучеров первым в сезоне набрал 120 очков, укрепив лидерство в гонке бомбардиров

В матче с «Флоридой Пантерз» (5:1) Кучеров отметился двумя очками, забросив шайбу и отдав голевую передачу. Таким образом на счету россиянина стало 121 очко (37 передач и 84 результативных пасов). Он практически наверняка выиграет «Арт Росс Трофи» — приз, вручаемый лучшему бомбардиру по итогу регулярного сезона.