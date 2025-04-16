Кучеров первым в сезоне набрал 120 очков, укрепив лидерство в гонке бомбардиров
Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning
Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым в сезоне 2024/25 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 120 очков.
В матче с «Флоридой Пантерз» (5:1) Кучеров отметился двумя очками, забросив шайбу и отдав голевую передачу. Таким образом на счету россиянина стало 121 очко (37 передач и 84 результативных пасов). Он практически наверняка выиграет «Арт Росс Трофи» — приз, вручаемый лучшему бомбардиру по итогу регулярного сезона.
Ранее Life.ru рассказывал, как российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голом и передачей в дебютной игре в НХЛ. Трибуны в Монреале стоя аплодировали новичку из России.