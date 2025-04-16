В Воронежской области сбили 10 украинских беспилотников

В Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв или разрушений инфраструктуры. В настоящее время на местах работают оперативные службы.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор в своём телеграм-канале.