В Воронежской области сбили 10 украинских беспилотников
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В Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв или разрушений инфраструктуры. В настоящее время на местах работают оперативные службы.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 15 апреля силами ПВО было уничтожено 115 украинских дронов над регионами России. Наибольшее число БПЛА (109) сбили над Курской областью.