Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 03:07

В Воронежской области сбили 10 украинских беспилотников

flickr / James Blackmore

flickr / James Blackmore

В Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв или разрушений инфраструктуры. В настоящее время на местах работают оперативные службы.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», написал губернатор в своём телеграм-канале.

За 50 минут российская ПВО уничтожила семь БПЛА над Брянской областью
За 50 минут российская ПВО уничтожила семь БПЛА над Брянской областью

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 15 апреля силами ПВО было уничтожено 115 украинских дронов над регионами России. Наибольшее число БПЛА (109) сбили над Курской областью.

Артём Гапоненко
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