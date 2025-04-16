Горняков, оказавшихся под завалами в ростовской шахте, подняли на поверхность

В Ростовской области из-под обвала в шахте «Садкинская» успешно спасли двух горняков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Операция по спасению завершилась в 4:27 утра 16 апреля.

«Успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих», — написал Слюсарь.