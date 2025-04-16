Горняков, оказавшихся под завалами в ростовской шахте, подняли на поверхность
Двух горняков спасли из-под завала на шахте «Садкинская» в Ростовской области
В Ростовской области из-под обвала в шахте «Садкинская» успешно спасли двух горняков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Операция по спасению завершилась в 4:27 утра 16 апреля.
«Успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих», — написал Слюсарь.
Врио губернатора добавил, что обоих шахтёров уже подняли на поверхность. Их состояние оценили как удовлетворительное. После чего рабочие отправились по домам. Слюсарь поблагодарил горных спасателей за оперативную и качественную работу.
Напомним, горняки оказались под завалами угольной шахты в Ростовской области утром 15 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК — нарушение требований промышленной безопасности.
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