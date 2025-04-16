Россия до конца года может лишиться десятка китайских автобрендов
«Ъ»: В 2025 году из России могут уйти до десяти китайских автобрендов
В 2025 году из России могут уйти до десяти китайских автобрендов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark
Китайские автопроизводители начали пересматривать свои позиции на российском рынке. По оценке аналитиков и дилеров, до десяти брендов из КНР могут в ближайшее время свернуть деятельность в России, сообщает газета «Коммерсант».
Причина неутешительная: спрос не оправдал ожиданий. Переполненные склады, слабеющий потребительский интерес и высокие ставки по автокредитам делают бизнес малорентабельным. В результате некоторые франшизы аннулируются, а дилерские сети сокращаются.
Эксперты отмечают, что китайских марок оказалось больше, чем может переварить российский авторынок. Среди потенциальных «кандидатов на выход» называются такие бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также указывал на риск ухода китайских автопроизводителей. По его словам, переизбыток предложения при слабом спросе ставит под угрозу устойчивость этих марок на рынке.