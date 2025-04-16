Россия до конца года может лишиться десятка китайских автобрендов

Китайские автопроизводители начали пересматривать свои позиции на российском рынке. По оценке аналитиков и дилеров, до десяти брендов из КНР могут в ближайшее время свернуть деятельность в России, сообщает газета «Коммерсант».

Причина неутешительная: спрос не оправдал ожиданий. Переполненные склады, слабеющий потребительский интерес и высокие ставки по автокредитам делают бизнес малорентабельным. В результате некоторые франшизы аннулируются, а дилерские сети сокращаются.

Эксперты отмечают, что китайских марок оказалось больше, чем может переварить российский авторынок. Среди потенциальных «кандидатов на выход» называются такие бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.