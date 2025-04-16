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16 апреля, 04:12

Россия до конца года может лишиться десятка китайских автобрендов

«Ъ»: В 2025 году из России могут уйти до десяти китайских автобрендов

В 2025 году из России могут уйти до десяти китайских автобрендов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В 2025 году из России могут уйти до десяти китайских автобрендов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Китайские автопроизводители начали пересматривать свои позиции на российском рынке. По оценке аналитиков и дилеров, до десяти брендов из КНР могут в ближайшее время свернуть деятельность в России, сообщает газета «Коммерсант».

Причина неутешительная: спрос не оправдал ожиданий. Переполненные склады, слабеющий потребительский интерес и высокие ставки по автокредитам делают бизнес малорентабельным. В результате некоторые франшизы аннулируются, а дилерские сети сокращаются.

Эксперты отмечают, что китайских марок оказалось больше, чем может переварить российский авторынок. Среди потенциальных «кандидатов на выход» называются такие бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

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Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также указывал на риск ухода китайских автопроизводителей. По его словам, переизбыток предложения при слабом спросе ставит под угрозу устойчивость этих марок на рынке.

Артём Гапоненко
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