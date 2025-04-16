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16 апреля, 04:56

Почта Гонконга прекратила принимать посылки с товарами для США

Гонконг перестал принимать посылки для США. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Гонконг перестал принимать посылки для США. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Почта Гонконга объявила о немедленном прекращении приёма посылок с товарами, предназначенными для доставки в США по суше и морю. С 27 апреля служба также перестанет оформлять воздушные почтовые отправления. Об этом сообщило правительство Гонконга.

«США ведут себя неразумно, запугивают и вводят пошлины неправомерно», — указано в заявлении.

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В почтовой службе пояснили, что не будут взимать пошлины от имени США. Однако правила не коснутся отправлений, содержащих только документы.

Ранее Life.ru сообщал, что американская администрация активно ведёт переговоры с более чем 70 странами с целью ослабить влияние Китая на мировую экономику. Эта стратегия включает три направления: полный запрет на транзит китайских товаров через страны-союзники, ограничения для китайских компаний, пытающихся обойти американские санкции, и создание барьеров для дешевых китайских товаров на мировых рынках.

Лия Мурадьян
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