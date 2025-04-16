Почта Гонконга прекратила принимать посылки с товарами для США

Почта Гонконга объявила о немедленном прекращении приёма посылок с товарами, предназначенными для доставки в США по суше и морю. С 27 апреля служба также перестанет оформлять воздушные почтовые отправления. Об этом сообщило правительство Гонконга.

«США ведут себя неразумно, запугивают и вводят пошлины неправомерно», — указано в заявлении.

В почтовой службе пояснили, что не будут взимать пошлины от имени США. Однако правила не коснутся отправлений, содержащих только документы.