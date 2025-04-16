США разворачивают глобальную кампанию по экономической изоляции Китая

Американская администрация ведёт активные переговоры с более чем 70 странами, предлагая им льготные торговые условия в обмен на участие в масштабной программе сдерживания китайского экономического влияния. Источники The Wall Street Journal раскрывают детали амбициозного плана, который предусматривает создание многосторонних барьеров для китайских товаров и компаний.