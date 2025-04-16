Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 02:14

США разворачивают глобальную кампанию по экономической изоляции Китая

WSJ: США предложат партнёрам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая

США предложат партнёрам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Animation Mama

США предложат партнёрам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Animation Mama

Американская администрация ведёт активные переговоры с более чем 70 странами, предлагая им льготные торговые условия в обмен на участие в масштабной программе сдерживания китайского экономического влияния. Источники The Wall Street Journal раскрывают детали амбициозного плана, который предусматривает создание многосторонних барьеров для китайских товаров и компаний.

Стратегия, разработанная под руководством министра финансов Скотта Бессента, включает три ключевых направления: полный запрет на транзит китайских товаров через территории стран-союзников, ограничения для китайских компаний, пытающихся обойти американские санкции, и создание барьеров для проникновения дешевых китайских промышленных товаров на мировые рынки. Особые надежды Вашингтон возлагает на Японию, Великобританию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%
Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%

Эти меры стали продолжением жёсткой торговой политики администрации Трампа, которая 2 апреля ввела 10-процентные пошлины на импорт из большинства стран мира. После действие новых тарифов было временно приостановлено на 90-дневный период (кроме Китая) для ведения переговоров. Всего 130 стран выразили готовность обсуждать с США новые условия торгового сотрудничества.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Китай
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar