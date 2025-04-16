Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 04:32

Силы ПВО России уничтожили за ночь 26 украинских беспилотников

В ночь на 16 апреля силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Воздушные цели атаковали несколько областей. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество дронов сбито над Воронежской (9 единиц) и Белгородской (8 единиц) областями. Четыре БПЛА пытались проникнуть в воздушное пространство Курской области, ещё по два аппарата были сбиты над Липецкой областью и Республикой Крым. Ещё один дрон уничтожен над территорией Московского региона.

Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля
Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля

А в ночь на 15 апреля силами ПВО было уничтожено 115 украинских дронов над регионами России. Наибольшее число БПЛА (109) сбили над Курской областью.

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Артём Гапоненко
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