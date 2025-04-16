Силы ПВО России уничтожили за ночь 26 украинских беспилотников

В ночь на 16 апреля силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Воздушные цели атаковали несколько областей. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество дронов сбито над Воронежской (9 единиц) и Белгородской (8 единиц) областями. Четыре БПЛА пытались проникнуть в воздушное пространство Курской области, ещё по два аппарата были сбиты над Липецкой областью и Республикой Крым. Ещё один дрон уничтожен над территорией Московского региона.