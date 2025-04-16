Самолёт с мёртвым пассажиром экстренно вернулся в Москву после вылета в Хургаду

Как стало известно Mash, всё произошло на рейсе NE601, который вылетел из России в Египет сегодня в 4:57. Пассажиры рассказали, что спустя час мужчина начал задыхаться, помочь ему пытались экипаж и спутники, но безуспешно. В итоге самолёт вернулся в аэропорт Внуково, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.