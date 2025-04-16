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16 апреля, 05:51

Самолёт с мёртвым пассажиром экстренно вернулся в Москву после вылета в Хургаду

Mash: Мужчина умер на борту самолёта Москва – Хургада авиакомпании «Несма»

Фото © Mash

Фото © Mash

Мужчина умер на борту самолёта рейсом Москва – Хургада авиакомпании «Несма». По предварительной версии, причиной трагедии стала астма.

Как стало известно Mash, всё произошло на рейсе NE601, который вылетел из России в Египет сегодня в 4:57. Пассажиры рассказали, что спустя час мужчина начал задыхаться, помочь ему пытались экипаж и спутники, но безуспешно. В итоге самолёт вернулся в аэропорт Внуково, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

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Ранее Life.ru писал, что на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Москвы в Читу, умер пассажир. В связи с прибытием сотрудников полиции и Следственного комитета время отправления обратного рейса в столицу было вынужденно изменено. Причина гибели выясняется.

Андрей Бражников
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