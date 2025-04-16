На видео сняли пять круживших над Ивановской областью беспилотников «Лютый»
SHOT: Пять украинских БПЛА атаковали город Шуя в Ивановской области
Фото © SHOT
Пять украинских беспилотников «Лютый» замечены над городом Шуя в Ивановской области. По сведениям SHOT, все вражеские дроны были сбиты, не успев перейти к атаке.
БПЛА «Лютый» над Ивановской областью. Видео © SHOT
Обломки одного из БПЛА упали в радиусе 50 метров. Сразу после падения прогремел взрыв. Информация о последствиях отражения атаки БПЛА на земле и пострадавших уточняется.
Согласно сводке Минобороны РФ, в ночь на 16 апреля силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на Россией. Дроны ВСУ атаковали несколько областей.