Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 06:11
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На видео сняли пять круживших над Ивановской областью беспилотников «Лютый»

SHOT: Пять украинских БПЛА атаковали город Шуя в Ивановской области

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Пять украинских беспилотников «Лютый» замечены над городом Шуя в Ивановской области. По сведениям SHOT, все вражеские дроны были сбиты, не успев перейти к атаке.

БПЛА «Лютый» над Ивановской областью. Видео © SHOT

Обломки одного из БПЛА упали в радиусе 50 метров. Сразу после падения прогремел взрыв. Информация о последствиях отражения атаки БПЛА на земле и пострадавших уточняется.

Согласно сводке Минобороны РФ, в ночь на 16 апреля силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на Россией. Дроны ВСУ атаковали несколько областей.

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Андрей Бражников
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