На видео сняли пять круживших над Ивановской областью беспилотников «Лютый»

Пять украинских беспилотников «Лютый» замечены над городом Шуя в Ивановской области. По сведениям SHOT, все вражеские дроны были сбиты, не успев перейти к атаке.

БПЛА «Лютый» над Ивановской областью. Видео © SHOT

Обломки одного из БПЛА упали в радиусе 50 метров. Сразу после падения прогремел взрыв. Информация о последствиях отражения атаки БПЛА на земле и пострадавших уточняется.