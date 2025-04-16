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Регион
16 апреля, 04:27

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушных гавань принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, указали в ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что суд назначил заседание о передаче аэропорта Домодедово государству на 14 мая. Владельцу авиагавани Дмитрию Каменщику не стали при этом отменять запрет покидать Россию.

Обложка ©

Unsplash / Artur Tumasjan

Артур Лапсаков
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