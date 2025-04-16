Сегодня без взрыва! В рое атаковавших Шую украинских БПЛА затесался «зрадник»
Боевая часть одного из атаковавших Шую украинских БПЛА не сдетонировала
Фото © SHOT
Боевая часть одного из украинских БПЛА, атаковавших Шую в Ивановской области, не разорвалась после падения. Взрывчатка подлежит уничтожению, пишет SHOT.
По уточнённой информации, все пять сбитых над Шуей украинских беспилотников были оснащены взрывчатым веществом массой около 60 кг. При падении они взрывались, но в рое затесался один «зрадник», на котором взрывчатка не сдетонировала.
Согласно сводке Минобороны РФ, в ночь на 16 апреля силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на Россией. Дроны ВСУ атаковали несколько областей. А утром пять украинских беспилотников «Лютый» замечены над городом Шуя в Ивановской области.