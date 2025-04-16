Сегодня без взрыва! В рое атаковавших Шую украинских БПЛА затесался «зрадник»

Боевая часть одного из украинских БПЛА, атаковавших Шую в Ивановской области, не разорвалась после падения. Взрывчатка подлежит уничтожению, пишет SHOT .

По уточнённой информации, все пять сбитых над Шуей украинских беспилотников были оснащены взрывчатым веществом массой около 60 кг. При падении они взрывались, но в рое затесался один «зрадник», на котором взрывчатка не сдетонировала.