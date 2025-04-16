Ничего святого: В РПЦ раскрыли, зачем бойцы ВСУ оскверняют православные храмы

Среди солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) есть много язычников, оскверняющих православные храмы. Об этом рассказал заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Что касается намеренного разрушения святынь Русской православной церкви, то мне сложно судить об этом. Но мы видим случаи нанесения ущерба монастырям и храмам. Чем руководствуются те, кто наносит ущерб святыням — это большой вопрос. Мы знаем, что среди украинских военных есть много язычников, тех, кто ненавидит Русскую православную церковь», — пояснил представитель РПЦ в беседе с NEWS.ru.

Кипшидзе предположил, что таким способом ВСУ демонстрируют свою ненависть. По его словам, любой монастырь имеет для верующих граждан значение. При этом святыни страдают в ходе конфликта, так как украинские войска часто используют их в собственных целях, подытожил специалист.