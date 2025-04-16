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16 апреля, 07:33

Ничего святого: В РПЦ раскрыли, зачем бойцы ВСУ оскверняют православные храмы

Представитель РПЦ Кипшидзе: Язычники в рядах ВСУ оскверняют православные храмы

Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Среди солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) есть много язычников, оскверняющих православные храмы. Об этом рассказал заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Что касается намеренного разрушения святынь Русской православной церкви, то мне сложно судить об этом. Но мы видим случаи нанесения ущерба монастырям и храмам. Чем руководствуются те, кто наносит ущерб святыням — это большой вопрос. Мы знаем, что среди украинских военных есть много язычников, тех, кто ненавидит Русскую православную церковь», — пояснил представитель РПЦ в беседе с NEWS.ru.

Кипшидзе предположил, что таким способом ВСУ демонстрируют свою ненависть. По его словам, любой монастырь имеет для верующих граждан значение. При этом святыни страдают в ходе конфликта, так как украинские войска часто используют их в собственных целях, подытожил специалист.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ сбросили снаряд на Свято-Покровский храм XIX века в ДНР. К счастью, пострадавших не было. По данным властей Горловки, наступил период, когда для украинских военных нет ничего святого, поэтому они бомбят храмы.

Дарья Нарыкова
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