Александр Коновалов назначен судьёй Конституционного суда России
Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда России
Александр Коновалов. Обложка © wikimedia.org
Совет Федерации РФ утвердил кандидатуру полпреда главы государства в Конституционном суде (КС), экс-министра юстиции Александра Коновалова в должности судьи КС РФ. Рассмотрение вопроса состоялось на пленарном заседании.
Предложение о назначении было вынесено на рассмотрение в Совфед президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Коновалов долгое время проработал в прокуратуре Санкт-Петербурга, а затем в Башкортостане. С 2005 по 2008 года числился полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе, после чего вплоть до 2020 года занимал пост министра юстиции страны. Затем был назначен полпредом российского лидера в Конституционном Суде РФ.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ (Совбеза). До последнего времени секретарь Совбеза Сергей Шойгу имел семь заместителей.