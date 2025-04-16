Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 08:06

Александр Коновалов назначен судьёй Конституционного суда России

Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда России

Александр Коновалов. Обложка © wikimedia.org

Александр Коновалов. Обложка © wikimedia.org

Совет Федерации РФ утвердил кандидатуру полпреда главы государства в Конституционном суде (КС), экс-министра юстиции Александра Коновалова в должности судьи КС РФ. Рассмотрение вопроса состоялось на пленарном заседании.

Предложение о назначении было вынесено на рассмотрение в Совфед президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Коновалов долгое время проработал в прокуратуре Санкт-Петербурга, а затем в Башкортостане. С 2005 по 2008 года числился полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе, после чего вплоть до 2020 года занимал пост министра юстиции страны. Затем был назначен полпредом российского лидера в Конституционном Суде РФ.

Виталий Дроздов из «Времени героев» назначен вице-президентом в «Ростелекоме»
Виталий Дроздов из «Времени героев» назначен вице-президентом в «Ростелекоме»

Ранее президент России Владимир Путин назначил Александра Масленникова на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ (Совбеза). До последнего времени секретарь Совбеза Сергей Шойгу имел семь заместителей.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar