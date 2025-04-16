Александр Коновалов назначен судьёй Конституционного суда России

Предложение о назначении было вынесено на рассмотрение в Совфед президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Коновалов долгое время проработал в прокуратуре Санкт-Петербурга, а затем в Башкортостане. С 2005 по 2008 года числился полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе, после чего вплоть до 2020 года занимал пост министра юстиции страны. Затем был назначен полпредом российского лидера в Конституционном Суде РФ.