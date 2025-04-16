«Русские братья!» Баскетболист из США зажёг под хит «Матушка-земля»

Легионер из США Брайант Кроуфорд, играющий за саратовский баскетбольный клуб «Автодор», зажигательно станцевал в раздевалке под популярный в России хит «Матушка-земля». Видео опубликовано на официальной странице команды в соцсети.

Легионе «Автодора». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bcavtodor

28-летний американец наплевал на все условности и от души исполнил танец под русскую песню. Баскетболист задорно подпевал с лёгким акцентом, а его настроение передалось другим иностранным участникам клуба. Игроки бросили вызов западной русофобии, громко подпевая про «белую берёзоньку» и Святую Русь. Танцы американца высоко оценили фанаты «Автодора», при этом поклонников у команды явно прибавилось.

«Кто знает, что за команда ? Я уже заранее их фанатка», — говорится в одном из комментариев к видеоролику.

«Международное дружелюбие. Респект, пацаны! Спасибо вам за любовь к России», — написал другой болельщик.

«Чисто наши русские братья», — поддержал ещё один фанат. Он также предложил всем легионерам клуба сразу выдать гражданство РФ. Идея набрала десятки лайков.

Саратовский клуб завершил этот сезон на позитиве, одержав четыре победы подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Последняя игра состоялась 13 апреля в Саратове на стадионе «Кристалл». Самым результативным за сезон игроком в «Автодоре» назван легионер из США Чарльз Мэннинг.