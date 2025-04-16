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Регион
16 апреля, 08:39

Немецкие ястребы объединились и объявили Россию главным врагом Германии

Bild: ХДС/ХСС и СДПГ заключили коалиционный договор, объявив РФ главной угрозой

Лидер ХДС Фридрих Мерц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Лидер ХДС Фридрих Мерц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение, в котором провозгласили Россию заклятым врагом. Немецкие ястребы считают РФ «самой серьёзной и прямой угрозой» для страны, сообщает газета Bild.

Из договора следует, что в пользу России будет продолжен санкционный режим, а Китай станет системным соперником Германии. В документе также упомянули, что «движимый стремлением к власти» президент РФ Владимир Путин — это «опасность для мирового порядка, основанного на международных правилах». С такими утверждениями согласились все три объединившиеся в коалицию партии.

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Напомним, что ещё в марте 2025 года ХДС, ХСС и СДПГ закончили предварительные консультации о создании правящей коалиции. По словам лидера ХДС Фридриха Мерца, партийцы смогли достичь взаимопонимания по целому ряду вопросов. У них также появился общий документ, который и стал основой для коалиционных переговоров.

Наталья Афонина
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