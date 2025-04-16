Немецкие ястребы объединились и объявили Россию главным врагом Германии

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение, в котором провозгласили Россию заклятым врагом. Немецкие ястребы считают РФ «самой серьёзной и прямой угрозой» для страны, сообщает газета Bild.

Из договора следует, что в пользу России будет продолжен санкционный режим, а Китай станет системным соперником Германии. В документе также упомянули, что «движимый стремлением к власти» президент РФ Владимир Путин — это «опасность для мирового порядка, основанного на международных правилах». С такими утверждениями согласились все три объединившиеся в коалицию партии.