Будущие власти Германии договорились о начале переговоров о коалиции

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) закончили предварительные консультации о создании в Германии правящей коалиции. Об этом заявил лидер ХДС Фридрих Мерц.

«Я могу вам сообщить, что мы завершили консультации между ХДС/ХСС и СДПГ», — указал он в беседе с журналистами.