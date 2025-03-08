Будущие власти Германии договорились о начале переговоров о коалиции
Мерц: ХДС/ХСС и СДПГ завершили предварительные переговоры о создании коалиции
Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) закончили предварительные консультации о создании в Германии правящей коалиции. Об этом заявил лидер ХДС Фридрих Мерц.
«Я могу вам сообщить, что мы завершили консультации между ХДС/ХСС и СДПГ», — указал он в беседе с журналистами.
Мерц добавил, что партийцы достигли взаимопонимания по целому ряду вопросов. По его словам, существует общий документ, который станет основой для коалиционных переговоров. Вероятно, они уже начнутся на следующей неделе, подытожил вероятный преемник Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ.
Напомним, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что его партия проиграла на выборах в Бундестаг. Политик назвал такой результат «горьким» для социал-демократов и взял вину на себя. Блок Фридриха Мерца ХДС/ХСС одержал на выборах победу, набрав порядка 29% голосов.
ТАСС / Martin Meissner