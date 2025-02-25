Крах Шольца привёл Германию на распутье, заявил политолог

C уходом канцлера Олафа Шольца Германия оказалась на распутье и дальнейшая судьба страны зависит от действий его преемника — пока ещё не назначенного на пост главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Об этом заявил политолог Данила Гуреев.

«Мы с вами видим, что Германия находится на распутье. И видим определённый электоральный кризис внутри самой Германии, видим желание электората вернуться в старую Германию образца 2021 года и раньше. Но пока говорить о каких-то серьёзных кадровых перестановках и векторальном изменении ещё рано», — рассказал эксперт в беседе с «Царьградом».