Крах Шольца привёл Германию на распутье, заявил политолог
Политолог Гуреев: Поражение Шольца на выборах привело Германию на распутье
C уходом канцлера Олафа Шольца Германия оказалась на распутье и дальнейшая судьба страны зависит от действий его преемника — пока ещё не назначенного на пост главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Об этом заявил политолог Данила Гуреев.
«Мы с вами видим, что Германия находится на распутье. И видим определённый электоральный кризис внутри самой Германии, видим желание электората вернуться в старую Германию образца 2021 года и раньше. Но пока говорить о каких-то серьёзных кадровых перестановках и векторальном изменении ещё рано», — рассказал эксперт в беседе с «Царьградом».
По мнению политолога, победа оппозиции на парламентских выборах в ФРГ закономерна. Политика Шольца оказалась путём в никуда, что показали результаты голосования. Гуриев отметил, что восточные регионы страны поддержали партию «Альтернатива для Германии», которая призывает к нормализации отношений с Россией, снятию с неё санкций и возобновление поставок российского газа.
Напомним, ранее Олаф Шольц признал, что его партия проиграла на выборах в Бундестаг. Он назвал такой результат «горьким» для социал-демократов и взял вину на себя. Блок Фридриха Мерца ХДС/ХСС одержал на выборах победу, набрав порядка 29% голосов.
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