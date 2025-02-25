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Регион
25 февраля, 08:21

Крах Шольца привёл Германию на распутье, заявил политолог

Политолог Гуреев: Поражение Шольца на выборах привело Германию на распутье

C уходом канцлера Олафа Шольца Германия оказалась на распутье и дальнейшая судьба страны зависит от действий его преемника — пока ещё не назначенного на пост главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Об этом заявил политолог Данила Гуреев.

«Мы с вами видим, что Германия находится на распутье. И видим определённый электоральный кризис внутри самой Германии, видим желание электората вернуться в старую Германию образца 2021 года и раньше. Но пока говорить о каких-то серьёзных кадровых перестановках и векторальном изменении ещё рано», — рассказал эксперт в беседе с «Царьградом».

По мнению политолога, победа оппозиции на парламентских выборах в ФРГ закономерна. Политика Шольца оказалась путём в никуда, что показали результаты голосования. Гуриев отметил, что восточные регионы страны поддержали партию «Альтернатива для Германии», которая призывает к нормализации отношений с Россией, снятию с неё санкций и возобновление поставок российского газа.

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Напомним, ранее Олаф Шольц признал, что его партия проиграла на выборах в Бундестаг. Он назвал такой результат «горьким» для социал-демократов и взял вину на себя. Блок Фридриха Мерца ХДС/ХСС одержал на выборах победу, набрав порядка 29% голосов.

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Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Юрий Лысенко
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