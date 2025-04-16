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Регион
16 апреля, 08:26

Дуду задели слова Нарышкина о судьбе Польши

Дуда ответил на слова Нарышкина, что Польша пострадает первой при эскалации

Анджей Дуда и Сергей Нарышкин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Анджей Дуда и Сергей Нарышкин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президента Польши Анджея Дуду задели слова главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае конфликта с НАТО. Дуда назвал это заявление «школой советской дезинформационной пропаганды» и «российской дезинформацией».

«НАТО – оборонительный альянс, и всё, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России. НАТО никогда не нападало, никогда ни на кого не нападало, НАТО — это альянс, который только обеспечивает безопасность», — оправдался Дуда.

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Напомним, накануне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Польша и страны Прибалтики первыми столкнутся с последствиями в случае эскалации напряжённости с НАТО. Нарышкин выразил сожаление, что руководство этих стран не осознаёт, как их милитаристская политика дестабилизирует обстановку.

Александра Вишнякова
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