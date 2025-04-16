Дуду задели слова Нарышкина о судьбе Польши

Президента Польши Анджея Дуду задели слова главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае конфликта с НАТО. Дуда назвал это заявление «школой советской дезинформационной пропаганды» и «российской дезинформацией».

«НАТО – оборонительный альянс, и всё, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России. НАТО никогда не нападало, никогда ни на кого не нападало, НАТО — это альянс, который только обеспечивает безопасность», — оправдался Дуда.