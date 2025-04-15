Агрессоры пострадают первыми: Нарышкин предостерёг бряцающих оружием поляков и прибалтов
Нарышкин: От агрессии НАТО в адрес СГ первыми пострадают Польша и Прибалтика
Руководитель СВР Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с прессой заявил, что Польша и прибалтийские страны первыми столкнутся с последствиями в случае эскалации напряжённости с НАТО. Его комментарии прозвучали на фоне обострения ситуации у границ Союзного государства.
«Они [поляки и прибалты] должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесён, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил глава СВР России.
Эти действия стали одними из ключевых факторов текущего опасного кризиса в Европе, подчеркнул он. Нарышкин выразил сожаление, что руководство указанных стран не осознает, как их милитаристская политика дестабилизирует обстановку в регионе.
Директор СВР обратил внимание на агрессивную риторику этих стран, которые, по его словам, «постоянно бряцают оружием». Особую озабоченность вызвали планы Польши разместить около 2 миллионов противотанковых мин вдоль границ с Белоруссией и Калининградской областью, а также стремление получить доступ к американскому ядерному оружию.
Напомним, заместитель министра обороны Польши подтвердил планы республики по размещению противопехотных мин на границах с Россией и Белоруссией. Эта мера будет частью крупномасштабного проекта «Восточный щит». Также недавно стало известно, что поляки установили на водной границе с РБ электронный барьер.