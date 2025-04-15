Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с прессой заявил, что Польша и прибалтийские страны первыми столкнутся с последствиями в случае эскалации напряжённости с НАТО. Его комментарии прозвучали на фоне обострения ситуации у границ Союзного государства.

«Они [поляки и прибалты] должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесён, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил глава СВР России.

Эти действия стали одними из ключевых факторов текущего опасного кризиса в Европе, подчеркнул он. Нарышкин выразил сожаление, что руководство указанных стран не осознает, как их милитаристская политика дестабилизирует обстановку в регионе.