РИАМО рассказало о летописце ВОВ Александре Беке и повести «Волоколамское шоссе»

РИАМО запустило спецпроект «Герои-военкоры» к юбилею Великой Победы. В одном из таких выпусков журналисты рассказали об авторе повести «Волоколамское шоссе» Александре Беке.

Бек родился в 1903 году в Саратове. До начала Великой Отечественной Войны (ВОВ) он писал для «Известий» и «Комсомольской правды», а после начала войны вступил в писательскую роту Московского народного ополчения. Кроме того, автор участвовал в боях под Вязьмой, где успевал писать о сражениях и жизни в окопах.

Повесть «Волоколамское шоссе» стала одной из самых известных работ Бека. В книге писатель рассказал о тактике «спираль Момыш-Улы», которая была придумана генерал-майором Иваном Панфиловым и реализованной комбатом Бауыржаном Момыш-Улы во время битвы под Волоколамском. Осенью 1941 года советские солдаты и офицеры смогли замедлить наступление врага на Москву.

Александр Бек. Фото © Wikipedia

Образ погибшего генерал-майора Ивана Панфилова Бек смог воссоздать после общения с военными. Также в произведении он уделил больше внимания мыслям комбата. Любопытно, что повесть автора стала популярной среди латиноамериканских революционеров. Например, Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара называли «Волоколамское шоссе» своей настольной книгой.