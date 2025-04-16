«Don't stay here!» Запись в телефоне убитого бельгийца показала начало вторжения ВСУ в Курскую область
Видео нападения на Курскую область найдено у убитого наёмника ВСУ из Бельгии
Появилось видео захода иностранных наёмников в Курскую область в августе 2024 года, запись найдена в телефоне гражданина Бельгии, участвовавшего в боевых действиях и на днях уничтоженного российскими ударами. Ролик появился в телеграм-канале «Повёрнутые на войне».
Вторжение наёмников ВСУ в Курскую область. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне
На кадрах в курское село прорываются отряды ВСУ, однако слышна исключительно английская речь, украинцев среди военных немного. Противник врывается в посёлок на БМП и сразу открывает огонь по жилым домам, дворам, окнам. Штурмовики ВСУ начинают занимать позиции в лесополосе. При этом отчётливо слышно, что наёмники отдают приказ украинским бойцам «Don't stay here!», прикрываясь ими и бросая их на передний край под пули.
Также видно, что одна из БМП была моментально подбита российским дроном. Слышны хлопки, на вражеское вторжение ответили подразделения ВС РФ. В воздух подняты дроны, что заставило наёмников залечь в ближайшем лесу. Бельгиец, ведущий съёмку, докладывает по рации, что русские бьют по его группе. Затем наёмник приказывает сослуживцам прорываться вглубь, несмотря ни на что.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что всего за время проведения специальной военной операции (СВО) украинская армия потеряла более 74 тысяч военнослужащих в Курской области. Противник также лишился 406 танков, 333 БМП, 302 бронетранспортёров, 2 265 бронемашин и другого оружия.
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