Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 08:58

«‎Don't stay here!» Запись в телефоне убитого бельгийца показала начало вторжения ВСУ в Курскую область

Видео нападения на Курскую область найдено у убитого наёмника ВСУ из Бельгии

Появилось видео захода иностранных наёмников в Курскую область в августе 2024 года, запись найдена в телефоне гражданина Бельгии, участвовавшего в боевых действиях и на днях уничтоженного российскими ударами. Ролик появился в телеграм-канале «Повёрнутые на войне».

Вторжение наёмников ВСУ в Курскую область. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне

На кадрах в курское село прорываются отряды ВСУ, однако слышна исключительно английская речь, украинцев среди военных немного. Противник врывается в посёлок на БМП и сразу открывает огонь по жилым домам, дворам, окнам. Штурмовики ВСУ начинают занимать позиции в лесополосе. При этом отчётливо слышно, что наёмники отдают приказ украинским бойцам «‎Don't stay here!», прикрываясь ими и бросая их на передний край под пули.

Также видно, что одна из БМП была моментально подбита российским дроном. Слышны хлопки, на вражеское вторжение ответили подразделения ВС РФ. В воздух подняты дроны, что заставило наёмников залечь в ближайшем лесу. Бельгиец, ведущий съёмку, докладывает по рации, что русские бьют по его группе. Затем наёмник приказывает сослуживцам прорываться вглубь, несмотря ни на что.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что всего за время проведения специальной военной операции (СВО) украинская армия потеряла более 74 тысяч военнослужащих в Курской области. Противник также лишился 406 танков, 333 БМП, 302 бронетранспортёров, 2 265 бронемашин и другого оружия.

Обложка ©

Telegram / Повёрнутые на войне

Татьяна Миссуми
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