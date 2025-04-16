Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 08:31

Российский военный медик «Корж» за одну ночь спас 24-х сослуживцев

Кадр из видео © Telegram / Минобороны России

Кадр из видео © Telegram / Минобороны России

Командир медицинского взвода Вооружённых сил России с позывным Корж проявил героизм во время выполнения боевого задания и спас 24 раненых солдата с линии боевого соприкосновения. О его подвиге сообщил Telegram-канал Министерства обороны.

Как рассказал сам офицер, ситуация была крайне тяжёлой: «Но я собрался, выбрал необходимых людей, и мы начали поэтапно эвакуировать раненых», — поделился Корж.

Благодаря профессионализму и самоотверженности медика 24 российских военнослужащих остались живы.

Мехвод российского танка повторил подвиг якута и победил ВСУшника в рукопашной схватке
Мехвод российского танка повторил подвиг якута и победил ВСУшника в рукопашной схватке

Ранее Life.ru рассказывал, как раненый боец СВО спас товарищей и сохранил «Солнцепёк». Солдату удалось спасти не только сослуживцев, но и боевую технику. При этом боец не помнит, как попал в госпиталь.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar