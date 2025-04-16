Российский военный медик «Корж» за одну ночь спас 24-х сослуживцев

Командир медицинского взвода Вооружённых сил России с позывным Корж проявил героизм во время выполнения боевого задания и спас 24 раненых солдата с линии боевого соприкосновения. О его подвиге сообщил Telegram-канал Министерства обороны.

Как рассказал сам офицер, ситуация была крайне тяжёлой: «Но я собрался, выбрал необходимых людей, и мы начали поэтапно эвакуировать раненых», — поделился Корж.

Благодаря профессионализму и самоотверженности медика 24 российских военнослужащих остались живы.