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16 апреля, 08:50

Грязь и вонь: Российские туристы в Хургаде просятся обратно в свой отель после переезда к тараканам

SHOT: В Хургаде туристов перевезли в другой отель с антисанитарией и тараканами

Российские туристы, отдыхающие в Хургаде, которых экстренно перевезли из отеля White Valley Palace в Hawaii, продолжают жаловаться на ужасные условия проживания. Наши соотечественники столкнулись с ещё более неприятной ситуацией — старые, неубранные номера, кишащие тараканами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ужасные условия проживания в отеле Hawaii в Хургаде. Видео © SHOT

Тараканы, которых нашли туристы, отдыхающие в отеле Hawaii в Хургаде. Фото © SHOT

Тараканы, которых нашли туристы, отдыхающие в отеле Hawaii в Хургаде. Фото © SHOT

Новое место отдыха оказалось намного хуже предыдущего. Некоторые туристы настаивают на возвращении в White Valley Palace, где уже восстановили электричество. Однако свободных мест там почти не осталось. Кроме того, в отеле началась проверка. Сейчас разочарованные отпускники планируют подавать жалобы и требовать возврат средств за испорченный отдых.

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Напомним, что более 300 российских туристов были вынуждены экстренно менять отель из-за плохих условий проживания. Гостиницу не подготовили к началу сезона, туристы столкнулись с антисанитарными условиями и отключением света. В White Valley Palace также нестабильно работал Wi-Fi, а кафетерий заполнили грязные тарелки и остатки еды.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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