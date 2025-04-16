Маленький шпиц вступил в бой с росгвардейцами ради защиты хозяина-вора – забавное видео
Росгвардия показала забавное видео, как шпиц «защищал» хозяина-вора при аресте
В Москве маленький шпиц решил спасти своего хозяина, к которому нагрянули силовики по подозрению в краже денег и телефона. Забавное видео показала пресс-служба Росгвардии. Полицейские повалили подозреваемого на пол, после чего собака бросилась на «обидчиков» и попыталась не дать им подойти к хозяину.
Шпиц атаковал силовиков при задержании хозяина в Москве. Видео © Росгвардия
Всё произошло ещё в 2023 году. Следствие установило, что работавший водителем мужчина украл более трёх миллионов рублей со счёта пассажира, когда тот забыл в его автомобиле банковскую карту и телефон. Подозреваемый также успел оформить несколько онлайн-кредитов на чужое имя. Росгвардейцы вычислили преступника и нагрянули к нему в квартиру. Мужчина оказал сопротивление. Но когда его всё же схватили, на помощь выбежал белый шпиц и смело бросился «в драку» с силовиками.
Ранее Life.ru писал, что в Уфимском районе Башкортостана верный пёс ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре. Собака уже три недели лежит около пепелища и продолжает охранять сгоревший дом.
Росгвардия