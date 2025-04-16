Пенсионера разбил инсульт, когда он узнал, что полгода получал пенсию билетами банка приколов

Внук Надежды и Александра рассказал, что они копили деньги и не проверяли, подлинные купюры или нет. Подделку заметили случайно в банке, когда дедушка пошёл платить за коммуналку. Оказалось, билеты банка приколов пенсионеры получали вперемешку с настоящими рублями.

А ранее Life.ru рассказывал историю россиянки, которая дошла до Верховного суда и отстояла право на доплату к пенсии без «Госуслуг». Такая история произошла с москвичкой Галиной Бобровой, которая в апреле 2022 года обратилась в отдел соцзащиты населения в Южном Бутово с просьбой назначить ей региональную социальную доплату к пенсии. Сотрудники соцзащиты сообщили, что для подачи заявления нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Однако пенсионерка отказалась, опасаясь за безопасность своих персональных данных.