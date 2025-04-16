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16 апреля, 09:34

Пенсионера разбил инсульт, когда он узнал, что полгода получал пенсию билетами банка приколов

Mash Batash: Супруги из Стерлитамака получали пенсию билетами банка приколов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Супружеская пара из Стерлитамака полгода получала пенсию билетами банка приколов. Из накопленных 298 тысяч рублей 201 оказалась фальшивой. Об этом пишет Mash Batash.

Внук Надежды и Александра рассказал, что они копили деньги и не проверяли, подлинные купюры или нет. Подделку заметили случайно в банке, когда дедушка пошёл платить за коммуналку. Оказалось, билеты банка приколов пенсионеры получали вперемешку с настоящими рублями.

Следователи начали расследование, но спустя полгода остановили его. После этого у дедушки случился инсульт, половину тела парализовало, сообщает телеграм-канал.

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А ранее Life.ru рассказывал историю россиянки, которая дошла до Верховного суда и отстояла право на доплату к пенсии без «Госуслуг». Такая история произошла с москвичкой Галиной Бобровой, которая в апреле 2022 года обратилась в отдел соцзащиты населения в Южном Бутово с просьбой назначить ей региональную социальную доплату к пенсии. Сотрудники соцзащиты сообщили, что для подачи заявления нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Однако пенсионерка отказалась, опасаясь за безопасность своих персональных данных.

Александра Вишнякова
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