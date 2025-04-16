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16 апреля, 10:15

12-летняя дочка Киркорова показала своё жильё в Дубае

Дочь Киркорова Алла-Виктория показала свою комнату в дубайской школе

Алла-Виктория Киркорова и Филлип Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirkorova_allaviktoriya

Алла-Виктория Киркорова и Филлип Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirkorova_allaviktoriya

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория впервые показала свою жизнь в элитной школе-пансионе Дубая, опубликовав в личном блоге кадры своей комнаты. На фотографиях видно, что 12-летняя наследница поп-короля делит жилое пространство с другой ученицей — в помещении расположены две кровати и рабочие места, а общий вид комнаты с лёгким творческим беспорядком выглядит вполне типично для подросткового возраста.

Комнаты Аллы-Виктории. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirkorova_allaviktoriya

Комнаты Аллы-Виктории. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirkorova_allaviktoriya

Как призналась сама Алла-Виктория, она иногда позволяет себе нарушать школьные правила. Звёздный отец относится к этому с пониманием, списывая подобные проступки на особенности переходного периода.

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Ранее Филипп Киркоров рассказал, что определился с именем, которое дал бы будущему сыну. Его вдохновило знакомство с сыном Стаса Костюшкина, которого артист назвал Мироном. Поп-король решил последовать примеру коллеги.

Юрий Лысенко
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