12-летняя дочка Киркорова показала своё жильё в Дубае

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория впервые показала свою жизнь в элитной школе-пансионе Дубая, опубликовав в личном блоге кадры своей комнаты. На фотографиях видно, что 12-летняя наследница поп-короля делит жилое пространство с другой ученицей — в помещении расположены две кровати и рабочие места, а общий вид комнаты с лёгким творческим беспорядком выглядит вполне типично для подросткового возраста.