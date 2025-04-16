На челябинском заводе расследуют череду странных смертей после гибели совладельца-депутата
На новом сульфидном заводе под Челябинском погибли два работника, идёт проверка
Завод. Обложка © freepik / usertmk
В пригороде Челябинска два сотрудника нового сульфидного завода погибли во время пусконаладочных работ, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Как сообщили в региональной прокуратуре, завод будет проверен и на соблюдение требований по безопасности труда.
«6.04.2025 около 04:00 на новом сульфидном производстве компании «Доминат» во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия», — уточнили в ведомстве.
Как рассказали на самом предприятии, подрядные работы выполняла на производстве компания «Химтехнология», нештатная ситуация зафиксирована на одном из технологических узлов. Работники получили тяжёлые травмы, после чего скоропостижно скончались.
Известно, что «Доминат» занимается выпуском неорганических химических веществ. Совладельцем предприятия до недавнего времени являлся Павел Избрехт, который также был депутатом Законодательного собрания региона. Мужчина трагически погиб в начале апреля этого года во время посещения стрелкового клуба.