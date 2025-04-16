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Регион
16 апреля, 10:20

На челябинском заводе расследуют череду странных смертей после гибели совладельца-депутата

На новом сульфидном заводе под Челябинском погибли два работника, идёт проверка

Завод. Обложка © freepik / usertmk

Завод. Обложка © freepik / usertmk

В пригороде Челябинска два сотрудника нового сульфидного завода погибли во время пусконаладочных работ, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Как сообщили в региональной прокуратуре, завод будет проверен и на соблюдение требований по безопасности труда.

«6.04.2025 около 04:00 на новом сульфидном производстве компании «Доминат» во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия», — уточнили в ведомстве.

Как рассказали на самом предприятии, подрядные работы выполняла на производстве компания «Химтехнология», нештатная ситуация зафиксирована на одном из технологических узлов. Работники получили тяжёлые травмы, после чего скоропостижно скончались.

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Известно, что «Доминат» занимается выпуском неорганических химических веществ. Совладельцем предприятия до недавнего времени являлся Павел Избрехт, который также был депутатом Законодательного собрания региона. Мужчина трагически погиб в начале апреля этого года во время посещения стрелкового клуба.

Татьяна Миссуми
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