На челябинском заводе расследуют череду странных смертей после гибели совладельца-депутата

В пригороде Челябинска два сотрудника нового сульфидного завода погибли во время пусконаладочных работ, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Как сообщили в региональной прокуратуре, завод будет проверен и на соблюдение требований по безопасности труда.

«6.04.2025 около 04:00 на новом сульфидном производстве компании «Доминат» во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия», — уточнили в ведомстве.

Как рассказали на самом предприятии, подрядные работы выполняла на производстве компания «Химтехнология», нештатная ситуация зафиксирована на одном из технологических узлов. Работники получили тяжёлые травмы, после чего скоропостижно скончались.