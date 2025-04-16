Песков: Украина по-прежнему сама себе запрещает переговоры с Россией
Украина сама установила запрет на ведение переговоров с Россией и не спешит его отменять. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Киева о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Незалежной.
Песков подчеркнул, что украинские власти продолжают придерживаться этого запрета, и напомнил, что в официальных документах указано, что президенту Украины запрещено инициировать переговоры.
Напомним, Верховная рада поддержала инициативу Владимира Зеленского о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, начиная с 9 мая, до 6 августа 2025 года. Ранее украинские СМИ отмечали, что это решение фактически заморозит политическую ситуацию в стране на несколько месяцев, указывая на намерение бывшего комика избежать проведения выборов.
Life.ru