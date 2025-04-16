В Незалежной заявили, что подаренная британскому принцу Гарри паска является не русским куличом, а исконно украинским мучным изделием. Соответствующим мнением поделилась исследователь гастрономической культуры Украины Елена Брайченко.

«Мы плохо знаем региональную историю украинской кухни. Если для Ивано-Франковской области, например, более присущи паски без поливки, но с выложенной косичкой и крестом сверху. Для Харьковщины и Сумщины — паски, которые сверху украшали, яйцом и тёртым имбирем, чтобы она была жёлтой», — сказала она в эфире «Киев 24».

Эксперт также подчеркнула, что белая глазурь на верхушке паски никак не связана с Россией, а скорее с развитием кондитерского искусства. Она призвала отказаться от сравнений с русской культурой и заняться изучением украинских источников. Учитывая, что традиция печь пасхальный хлеб распространена по всей Восточной Европе, её заявления об украинской исконности паски вполне можно рассматривать как культурную апроприацию.