Украина «декоммунизировала» кулич, который подарили Принцу Гарри
В Киеве назвали подаренную принцу Гарри паску исконно украинской
Принцу Гарри на Украине подарили пасхальный кулич. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юлия Свириденко
В Незалежной заявили, что подаренная британскому принцу Гарри паска является не русским куличом, а исконно украинским мучным изделием. Соответствующим мнением поделилась исследователь гастрономической культуры Украины Елена Брайченко.
«Мы плохо знаем региональную историю украинской кухни. Если для Ивано-Франковской области, например, более присущи паски без поливки, но с выложенной косичкой и крестом сверху. Для Харьковщины и Сумщины — паски, которые сверху украшали, яйцом и тёртым имбирем, чтобы она была жёлтой», — сказала она в эфире «Киев 24».
Эксперт также подчеркнула, что белая глазурь на верхушке паски никак не связана с Россией, а скорее с развитием кондитерского искусства. Она призвала отказаться от сравнений с русской культурой и заняться изучением украинских источников. Учитывая, что традиция печь пасхальный хлеб распространена по всей Восточной Европе, её заявления об украинской исконности паски вполне можно рассматривать как культурную апроприацию.
Напомним, принц Гарри нанёс неофициальный визит во Львов десятого апреля и получил в дар пасхальный кулич. В Сети обратили внимание на оформление паски — шапка из белой глазури очень распространена в России, тогда как на Украине можно часто встретить изделия с тестяной косичкой и крестом сверху. Пользователям стало интересно — а не русский ли кулич подарили английскому аристократу украинцы? Особенно занятно было наблюдать за ситуацией, учитывая то, как министр экономики Незалежной Юлия Свириденко преподнесла этот подарок: чиновница заявила, что паску испекли бабушки из Сумской области, а муку взяли из зерна, проросшего на разминированных полях региона — даже праздничный кулич был превращён в оружие политической борьбы.