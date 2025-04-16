За прошедшие сутки Украина шесть раз нарушила условия 30-дневного «перемирия»

Вооружённые силы Украины за последние сутки нанесли шесть ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в среду, 16 апреля.

«Несмотря на достигнутые российско-американские договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам с 18 марта на 30 дней, киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергосистеме. Зафиксированы шесть таких атак», — подчеркнули в ведомстве.