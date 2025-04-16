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Регион
16 апреля, 10:11

За прошедшие сутки Украина шесть раз нарушила условия 30-дневного «перемирия»

Минобороны: Киев атаковал объекты энергетики в России шесть раз за сутки

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Вооружённые силы Украины за последние сутки нанесли шесть ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в среду, 16 апреля.

«Несмотря на достигнутые российско-американские договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам с 18 марта на 30 дней, киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергосистеме. Зафиксированы шесть таких атак», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США о введении 30-дневного перемирия с Киевом, касающегося прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Он распорядился немедленно остановить подобные действия со стороны российских вооружённых сил. Тем не менее, украинская сторона с начала действия перемирия не прекращала обстрелы российских энергообъектов ни на один день.

Марина Фещенко
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