На трассах в Подмосковье появились фуры-беспилотники

Беспилотные фуры российской разработки начали перевозить грузы по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области. Всего было допущено к движению 67 таких грузовиков, сообщает интернет-издание Regions.ru.

Авторы статьи отметили, что к концу этого года планируется увеличить число беспилотных фур до 93. В Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» добавили, что проект реализуется в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), запущенного в 2022 году для федеральной инициативы «Беспилотные логистические коридоры».

Специалисты объяснили, что средняя скорость движения беспилотных грузовиков на 11% выше (до 90 км/ч), чем у фур с водителями. Кроме того, уменьшились расходы на топливо и комплектующие для маршрутов длиной более 1 тысячи километров. Также у транспорта меньше изнашиваются комплектующие. В ассоциации дополнили, что простои из-за нехватки водителей и перераспределения сократились на 30%.

Авторы материала отметили, что чаще всего беспилотные грузовики перевозят продукты питания и потребительские товары. Специалисты дополнили, что благодаря использованию беспилотных технологий стоимость логистики будет сокращаться. Это, по словам представителей ассоциации, приведёт к сокращению цен на сами товары для потребителей.

«Пока во всех беспилотных транспортных средствах в нашей стране присутствует водитель, и он несёт ответственность в случае ДТП. По застрахованным в нашей компании беспилотным грузовикам никаких ДТП не было, а единственное ДТП с беспилотным легковым автомобилем, который был застрахован в нашей компании, произошло по вине другого водителя», — пояснил вице-президент страховой компании Сергей Демидов.