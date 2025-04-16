Обе палаты российского парламента одобрили закон о геноциде советского народа
Совфед одобрил закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа
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В Совете Федерации вслед за Госдумой единогласно одобрили законопроект, об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941-1945 годов. Принятый обеими палатами российского парламента документ закрепляет понятие «геноцид советского народа» и устанавливает основные формы увековечения памяти его жертв.
К формам увековечения отнесли захоронение и перезахоронение останков, сохранение и благоустройство мест захоронений, возведение мемориальных сооружений, поисковые работы для обнаружения неизвестных могил, установление и сохранение имён жертв, создание памятных знаков и музеев, а также организация выставок и экспозиций.
В числе мер также значатся публикации в СМИ и книгах, размещение материалов в интернете о геноциде советского народа, создание произведений искусства и литературы, включение соответствующих материалов в образовательные программы и программы воспитания. Кроме того, закон подчёркивает недопустимость оправдания геноцида народа СССР и нацистской идеологии, а также необходимость противодействия их пропаганде.
«Данный закон позволит урегулировать вопрос об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и устранить правовую неопределённость поисковой деятельности останков погибших», — заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ранее сообщалось, что Новгородский областной суд поставил точку в историческом разбирательстве, признав зверства нацистов и их приспешников в годы ВОВ геноцидом советского народа. Многолетняя кропотливая работа завершилась в суде. Представители ведомств предоставили неопровержимые доказательства ужасающих масштабов злодеяний, совершённых на территории современной Новгородской области.